السوداني يؤكد حرص العراق على حماية عقود لوك أويل واستمرار الإنتاج

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حرص العراق على حماية عقود شركة لوك أويل الروسية واستمرار الإنتاج.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل النفطية الروسية فاغيت ألكبيروف".

أضاف أن "اللقاء شهد البحث في سبل إيجاد الحلول والآليات التي تعزز استقرار إنتاج النفط، بعدما تعرضت الشركة إلى إجراءات الخزانة الأمريكية، بما يؤثر على سير تنفيذ عقودها الاستثمارية، إضافة إلى البحث في استقرار سوق الإمدادات النفطية، وعدم التأثير على قدرة العراق في المساهمة بالإنتاج النفطي"، مبينا أن "الشركة تنتج ما يقرب من 480 ألف برميل يومياً من حقل غرب القرنة/ النفطي".

وأكد السوداني، بحسب البيان، "حرص العراق على استقرار سوق النفط العالمية، بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين، واستمرار إنتاج النفط العراقي بالمعدلات المستقرة المقررة".

وكان مرصد إيكو عراق، أعلن أمس الأول السبت، عن تأخر رواتب نحو 1300 موظف عراقي في شركة "لوك أويل" الروسية منذ ستة أسابيع، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، يوم الاثنين في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأن شركة لوك أويل الروسية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 العملاق بالعراق، بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، الشهر الماضي.