السوداني يُشكّل "مجلس السوق".. مستشاره يكشف عن دعم القطاع الخاص

شفق نيوز/ كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تفاصيل المنهاج الحكومي في عدم القطاع الخاص، وبينما أشار إلى منح تمويل وقروض للقطاع الأهلي، أكد على أهمية تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المنهاج الحالي للحكومة لم يبتعد عن ترسيخ موضوع السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص، والتي أُقرّت قبل سنوات من جانب مجلس الوزراء".

وأضاف صالح، "والتي على أساسها تم إنشاء مجلس متخصص في وزارة التخطيط، ضمّ أعضاءً من القطاع الخاص، ومعني بسياسات دعم الدولة للقطاع الأهلي، وهو ما اسميه شخصياً بـ(مجلس السوق)".

وأوضح، أن "المجلس يتولى حالياً التنسيق مع الحكومة لرفع مساهمة القطاع الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 37% حالياً لتصبح في العقد المقبل بنحو 53-55% في تركيب الناتج المحلي الإجمالي للعراق".

وتابع المستشار المالي، "وبناء على ما تقدم، فقد تضمن المنهاج الحكومي، في إشارة صريحة، إلى إنشاء عدد من (صناديق تمويل التنمية الحكومية) الموجّهة للتشغيل والاستثمار والإنتاج في القطاع الأهلي".