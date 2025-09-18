السوداني يولي أهمية كبرى لـ"هاليبرتون" ويدعوها للتوسع في الطاقة

شفق نيوز- بغداد

حث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، شركة "هاليبرتون" الأمريكية المختصة بالقطاع النفطي وتكنولوجيا الطاقة على توسيع عملها في البلاد، فما أبدت الشركة عن رغبتها لتطوير حقلين في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "هاليبرتون"، جيف ميلر، والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لعمل الشركات النفطية الكبرى ولاسيما الأمريكية في العراق، لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج وتحقيق التطلعات المنشودة".

وبحسب البيان فقد "حثّ السوداني شركة هاليبرتون على توسيع مراكز الخدمات في العراق لمختلف الاختصاصات الهندسية، وإنشاء مراكز بحث لدعم التطور التكنولوجي لعمليات الحفر والاستصلاح، فضلاً عن فتح مراكز تدريب لتطوير القدرات البشرية وتوطين بعض الصناعات، ومنها إنتاج المواد الكيمياوية للحفر والإنتاج وصناعة المعدات النفطية لأغراض الحفر والمضخات الغاطسة".

ونقل البيان عن جيف ميلر أنه "عبر عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر من أجل إنجاز العمل، وأبدى استعداد الشركة ورغبتها بالتوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط لتوقيع عقد تطوير حقلي بن عمر والسندباد في محافظة البصرة، بهدف إنتاج الغاز وتوظيف الكوادر العراقية وتوطين الصناعة النفطية".