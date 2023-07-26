السوداني يوعز بعقد ورشة عمل "مستمرة" للنهوض بالقطاع السياحي

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بعقد ورشة عمل مستمرة للنهوض القطاع السياحي العراقي، مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الخطط المعدة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير ترأس اجتماعاً ضمّ وزير الثقافة والسياحة والآثار والتراث، ورئيسي هيئتي السياحة، والآثار والتراث والكوادر المتقدمة فيهما، لتطوير هذا القطاع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع السياحة في العراق وأبرز المشاكل والعقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع المهم، مع توفر كل مقومات نجاحه، سواء في مجال السياحة الدينية أو المجالات الأخرى.

وشدّد السوداني على أهمية السياحة وضرورة النهوض بها، لما تمثله من وجهة حضارية للبلد، وكذلك دورها في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف، وإسهامها في تعزيز الناتج القومي.

ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد أحادي الجانب، وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية ومنها قطاع السياحة، الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة، استناداً لبرنامجها الحكومي.

ووجّه السوداني بعقد ورشة عمل مستمرة تحدد أهداف القطاع السياحي بكل أشكاله، وحصر متطلبات النهوض به، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط السياحية المعدة.

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء، السياحة بالعمل على تطوير قدرات الكوادر التخصصية بالسياحة، ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع عالمياً.