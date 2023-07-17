السوداني يوجّه بإجراءات عاجلة لتحسين البيئة الخاصة بالاستثمار الصناعي

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لبحث واقع القطاع الصناعي في العراق ومسار إطلاق مبادرة صناعية جديدة للنهوض بهذا القطاع.

وبحث الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين وممثلي القطاع الخاص، "تضمين المبادرة مراجعة القرارات والتشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك إعداد حزمة من القرارات العاجلة التي تستهدف الدعم السريع للقطاع الصناعي الوطني"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووجّه السوداني، خلال الاجتماع، باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تمكن الدولة من تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار الصناعي، وتنمية إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تبني مشاريع صناعية وطنية واعدة، تكون شريكة للدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وأنّ الحكومة جادة في مسعاها للنهوض بالواقع الصناعي كجزء من الإصلاح الاقتصادي المُتبنى ضمن أولويات البرنامج الحكومي.