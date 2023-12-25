السوداني يوجه حكومته بعقد اجتماع عاجل مع شركة "شل" لتصفية متعلقاتها

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، وزيرا النفط، والصناعة والمعادن، ومستشار رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع شركة "شل" العالمية لتصفية متعلقاتها.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة خطوات التنفيذ في مشروع النبراس للبتروكيمياويات الرائد، واطلع على إيجاز لمراحل التقدّم والخطوات المنجزة، وتوصيات الجهة الاستشارية المتابِعة لمسارات المشروع، إذ شدد على أهمية عامل الوقت، وأن المشروع قد تأخر وعانى من التلكؤ منذ عام 2015، وأن الحكومة عازمة على المضي في استكماله بتوظيف كامل قدراتها وصلاحياتها".

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى ضرورة إزالة أية عقبة تعترض جهود الاستكمال، إذ إن السوق العراقية بحاجة إلى المواد الأولية البتروكيماوية لدعم الصناعة الوطنية، والانتقال إلى إنتاجها محلياً، كما أن جهود إصلاح الاقتصاد لن تكون فعالة إلّا باعتماد التنمية والمضي بالمشروعات الستراتيجية الكبرى، مثل مشروع النبراس".

ووجه السوداني بعقد اجتماع عاجل لوزيري النفط، والصناعة والمعادن، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، والاستشاري جينيس مع شركة شل العالمية لتصفية المتعلقات المتبقية كافة، فضلاً عن توجيه سيادته بعقد اجتماع شهري برئاسته لمتابعة الإنجاز وتفعيل الحلول وإزالة المعوقات.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في شباط الماضي حسم أهم معضلة كانت معلقة لسنوات، وهي تسعيرة الغاز، التي أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2023، وكذلك نقل ملكية الأراضي المخصصة للمشروع إلى وزارة الصناعة والمعادن؛ لأجل حل التعارضات، كما تم التعاقد مع جهة استشارية عالمية لإدارة المشروع، بما يضمن تنفيذه وفق الرؤية الاقتصادية والفنية.