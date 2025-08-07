السوداني يعلن إنشاء شبكة كهرباء خاصة بالزيارة الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء

أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الأخير افتتح مشاريع كهربائية في الفرات الأوسط، معلنا عن إنشاء شبكة خاصة لخدمة الزيارة الأربعينية.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني افتتح، اليوم، عبر دائرة تلفزيونية، محطة تحويل كهربائية بطاقة 180 ميغاواط في جنوب كربلاء القديمة، إلى جانب عدد من خطوط التغذية ومشاريع فك الاختناقات عن الشبكة الكهربائية ومحطات التوزيع المسبقة الصنع في المحافظة، كما شملت الافتتاحات محطة الكفل التحويلية وتوسعة عدد من المحطات في محافظات النجف الأشرف، وبابل، والديوانية، ومشاريع مصادر تغذية محورية في محافظات الفرات الأوسط، وذلك ضمن خطة وطنية لمعالجة اختناقات الشبكة.

وأكد السوداني، وفق مكتبه الإعلامي، أن موسم الزيارة الأربعينية الماضي كشف عن وجود خلل واضح في شبكة التوزيع الكهربائية، تزامن مع أحمال مرتفعة أثرت على مستوى الخدمة، مشيراً إلى أنه تم إصدار توجيه مباشر بالبدء بإنشاء شبكة خاصة لخدمة الزيارة، وقد تم توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك، مثمناً جهود العاملين الذين ينجزون مهامهم في ظروف مناخية صعبة ويواصلون العمل ليلاً ونهاراً.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير قطاع الكهرباء لا يقتصر على إضافة محطات إنتاجية، بل يتطلب أيضاً التركيز على قطاعي النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن المشاريع الحالية ستُسهم في استرجاع كميات كبيرة من الضائعات الكهربائية، وتوفير مرونة وانسيابية في التوزيع، مؤكداً ضرورة الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية.

وشدد السوداني على أهمية مراعاة خصوصية المدن المقدسة مثل كربلاء، النجف، الكاظمية، وسامراء، لما تشهده من زخم واضح للزائرين، لافتاً إلى أن مطار كربلاء الدولي سيكون، خلال الأشهر المقبلة، مركزاً رئيسياً لوصول الزائرين، وهو ما يستوجب تهيئة الخدمات المطلوبة مسبقاً وبمستويات زمنية متقدمة.