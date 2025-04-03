السوداني يوجه بإزالة التعارضات في مسار أنبوب غاز بسماية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإزالة كافة التعارضات على مسار أنبوب نقل الغاز من قضاء المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، والذي يمتد بطول 43 كم وبطاقة استيعابية 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا. جاء ذلك خلال جولة ميدانية له لمتابعة سير الأعمال في المشروع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني تابع خلال جولته الأعمال التنفيذية في مشروع المجسّر الرابط بين جسري الطابقين والمعلّق في العاصمة بغداد، كما اطلع على مقطعي العمل من جهة ارتباطه بالجسرين.

ووجه رئيس الحكومة شكره للمهندسين والعاملين في الموقع، مشددًا على أهمية إتمام الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشروع الاستراتيجية، حيث استمع إلى شرح حول التقنية المستخدمة لمد الأنبوب تحت الطريق السريع دون إحداث أي ضرر. ووجه بتهيئة كافة المتطلبات الإدارية والقانونية لإزالة التعارضات عن مسار الأنبوب، الذي تم إنجاز 75% من أعماله.

كما أثنى السوداني على جهود العاملين الذين واصلوا العمل خلال عطلة العيد، مؤكدًا حرصهم على الالتزام بالمواعيد الزمنية للمشروع، مشيرًا إلى أن العراقيين عُرفوا دائمًا بالقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص نجاح وتقدم.

يُذكر أن مشروع أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، الذي تنفذه شركة المشاريع النفطية، يهدف إلى توفير الغاز اللازم لضمان استمرارية إنتاج الطاقة الكهربائية. ويمتد الأنبوب عبر العديد من المواقع الحيوية، بما في ذلك مشروع المصب العام وطريق بغداد-حلة الدولي ونهر دجلة وطريق بغداد-كوت، وصولًا إلى محطة كهرباء بسماية. ومن المقرر إتمام العمل في المشروع خلال 120 يومًا.