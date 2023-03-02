السوداني يوجه بمراجعة المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإعداد معايير جديدة وفتح باب المنافسة بين شركات الدفع الإلكتروني والتعاقد مع التي تقدم خدمات أفضل وبكلف أقل لرفع "الغبن" عن المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وناقش الاجتماع حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ( pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة.

كما جرت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيراً على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل.

كما حث على متابعة عمل اللجان التي شُكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المستفيدين عند أي عملية سحب او خدمة.

وتقرر خضوع جميع شركات الدفع الإلكتروني المختصة بتوطين رواتب الموظفين والمستفيدين للمتابعة وللمنافسة.

وشدد على عدم السماح بأن يكون الموظف أو المستفيد رهينة لجهات أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أنّ نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية حساب الحكومة الموحد الذي يتيح الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي للحكومة لتحديد نفقاتها، بدلاً من توزيعها على أكثر من حساب، كما أنه يتيح تصفية الحسابات وحذف المكررة منها.