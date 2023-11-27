السوداني يوجه بتأسيس شركة لاقتصاديات الكاربون

شفق نيوز/ وجهّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بتأسيس شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون، وتنظيم عقود الطاقة وفقاً للتغير المناخي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع، حيث أوعز بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون تابعة لوزارة البيئة.

كما وجهّ السوداني بتنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الحاصلة بسبب النشاط الضارّ للانبعاثات الكاربونية.

وطالب السوداني وزارة البيئة بإلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون، مؤكداً على وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية.