السوداني يعلن تسهيلات لعمل الشركات النفطية العالمية ويصدر توجيهات

شفق نيوز/ اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي الشركات النفطية العالمية، وبحث الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.

واطّلع السوداني بحسب بيان لمكتبه، على إيجاز عن سير العمل في مجالات الاستخراج والتوسّعات وتنفيذ العقود الثنائية، وأهمّ العقبات التي تعترض عمل الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها مع وزارة النفط.

ووجّه الجهات المختصة بتسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات العاملة، من حيث منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي. وشدّد على ضرورة مراعاة المحددات البيئية من جانب الشركات، ووفق الاتفاقات الموقَّعة مع العراق، من أجل الحفاظ على البيئة العراقية.

وبيّن أن الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها، من أجل الإفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة، للإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها، واطلاعه بشكل مستمر على مسارات التقدّم، مؤكداً أن العراق على استعداد لمساندة شركائه الاقتصاديين ويرحّب بمقترحات التطوير، مثلما يتعامل بإيجابية مع الملاحظات الساعية لتجاوز المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع وزارة النفط.