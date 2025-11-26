السوداني يوجه بتخصيص أراض لمشاريع الطاقة الشمسية استعداداً لصيف 2026

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتخصيص أراض لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية في بغداد، وذلك خلال اجتماع خصص لمناقشة الحلول الذكية في إدارة الطاقة المتجددة، استعداداً لصيف 2026.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً حضره رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظ بغداد، وممثلون عن وزارتي المالية والزراعة، ودائرة عقارات الدولة، إلى جانب عدد من مديري الأقضية والنواحي".

وأضاف أن "الاجتماع تضمن استعراض مشاريع الطاقة المتجددة وآليات الاستثمار في الأقضية والنواحي، فضلاً عن مناقشة نسب الإنتاج المستهدفة، كما قدمت دراسة حول اختيار مواقع مناسبة لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية بالاعتماد على وفرة أيام السطوع الشمسي".

وأكد السوداني، أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء"، مشدداً على "ضرورة البدء بالاستعدادات المبكرة لخطة صيف العام المقبل، والعمل على مسارات متعددة لتأمين الطاقة الكهربائية، بما في ذلك اعتماد نماذج جديدة ضمن العقود الأخيرة، وتنفيذ خطوات إصلاحية في مجالات التعاقد والاستثمار".

ولفت إلى أن "إنشاء شبكات للطاقة الشمسية متوسطة الإنتاج في أطراف بغداد يُعد من الحلول الجديدة لمعالجة الطلب المتزايد"، لافتاً إلى أن "العاصمة تستهلك ما نسبته 30% إلى 35% من إجمالي الطاقة المجهزة للمحافظة، وأن المشاريع الجديدة، إلى جانب المقاييس الذكية، ستسهم في توفير هذا القدر من الطاقة".

كما جرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "مناقشة موضوعات تخص الاستثمار، ومقدار الإنتاج، وطرق الجباية وتوفير الأراضي المخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية المتوسطة، والتفاصيل المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية الذي ينتج قرابة 750 ميغاواط باليوم".

كما وجه السوداني "وزارتي المالية والزراعة ودائرة عقارات الدولة بعقد اجتماعات مكثفة لتأمين الأراضي المطلوبة، لضمان جاهزية هذه المشاريع ودعم إنتاج الطاقة خلال صيف 2026، ولا سيما في محافظة بغداد".