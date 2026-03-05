السوداني يوجه بالإسراع في تخليص البضائع وتسهيل إجراءات خروجها من الموانئ العراقي

شفق نيوز - البصرة

ذكرت الإدارة العليا في الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بوضع آلية لتخليص البضائع وتسهيل إجراءات خروجها من موانئ البلاد بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها الإدارة في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، أعقبتها زيارة إلى ميناء خور الزبير، برفقة عدد من القادة الأمنيين، والتي تهدف إلى متابعة الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تنفذها الشركة لضمان استمرار العمل بانسيابية، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وبهذا الصدد أكد مدير عام شركة الموانئ العراقية فرخان الفرطوسي تصريحات صحفية داخل ميناء أم قصر، أن قسم ISPS المعني بتنظيم الأمن وفق المتطلبات الدولية يواصل عمله لضمان تطبيق المعايير المعتمدة عالمياً، بما يحافظ على سلامة الموانئ واستمرار حركة الملاحة البحرية وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية.

وأضاف أن الموانئ العراقية تعمل وفق منظومتي ISPS وSafety المعتمدتين دولياً، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة لدى السفن المتواجدة داخل الميناء وكذلك السفن المنتظرة في منطقة الانتظار البحرية، ويؤكد أن الموانئ العراقية آمنة وتعمل بكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، أوضحت الإدارة أن توجيهات مباشرة صدرت من رئيس مجلس الوزراء تقضي بوضع آلية سريعة لتخليص البضائع وتسهيل إجراءات خروجها من الميناء دون تأخير، مع اعتماد إجراءات استثنائية من قبل جميع الجهات العاملة داخل الموانئ.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول البضائع للعراقيين في الوقت المناسب، خاصة خلال شهر رمضان، إضافة إلى تقديم التسهيلات للتجار والحفاظ على البضائع والممتلكات داخل الموانئ في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تمر بها المنطقة.

كما تم بحث واقع سلاسل الإمداد البحرية، حيث أكدت إدارة الموانئ أن حركة الإمداد الداخلية (الفيدرات) بين الموانئ العراقية وموانئ المنطقة ما زالت مستمرة وفق الحاجة، بينما توقفت الخطوط الملاحية التي تمر عبر مضيق هرمز بالنسبة لمعظم أنواع الناقلات.

وأشارت الإدارة أن عدد السفن الموجودة حالياً في منطقة الانتظار الخاصة بميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي يتراوح بين 16 و17 سفينة، جميعها بانتظار التفريغ، في وقت يستمر فيه العمل داخل الميناء بشكل طبيعي و بانسيابية عالية.

وأكدت الشركة العامة لموانئ العراق استمرارها في حماية الموانئ وتأمين حركة التجارة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلاسل الإمداد وتوفير السلع والبضائع للسوق العراقية.