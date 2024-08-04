السوداني يوجه بالتوسع في إنتاج النفط الخام لزيادة "الغاز المصاحب"

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، برفع إنتاج النفط الخام وزيادة الغاز المصاحب.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان ذلك جاء في الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها.

وأضاف البيان؛ أن السوداني استمع إلى إيجاز عن المشاريع التي جرى افتتاحها مؤخراً، والتي تعد نقلة نوعية في رفع قدرات الصناعة النفطية بالعراق، كما جرت مناقشة نسب الإنجاز في مشاريع التصدير والتوزيع والنقل، وسير العمل في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى متابعة استكمال مشاريع التصفية ومشاريع الطاقة المتكاملة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في عمليات إنتاج النفط الخام، لزيادة إنتاج الغاز المصاحب، من خلال الجهد الوطني أو استكمال معدلات الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات التراخيص، كما وجه سيادته بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الشمالية لتغطية احتياجات الطاقة الكهربائية، ومتطلبات المصافي الشمالية.

وشهد الاجتماع مناقشة مشاريع استثمار الغاز القائمة حالياً، خاصة مع وصول نسبة استثمار الغاز المصاحب إلى ‎%‎69 من الغاز المنتج في الحقول العراقية كافة، ما يمثل منجزاً ستراتيجياً في فترة زمنية قصيرة، حيث حققت زيادة بنسبة ‎%‎13 وفقا للبيان.