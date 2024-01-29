السوداني يوجه باعتماد النظام الإلكتروني للحصول على قروض مبادرة "ريادة"

شفق نيوز/ وجهّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مصرفيّ الرافدين والرشيد باعتماد التقديم إلكترونياً للحصول على قروض مبادرة "ريادة" الشبابية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً خاصاً بمبادرة "ريادة" ضم مديريّ مصرفيّ الرافدين والرشيد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للمبادرة، ووجه خلال الاجتماع بالعمل على رقمنة القروض الخاصة بمبادرة "ريادة" للشباب، وجعلها إلكترونية؛ وذلك لضمان المزيد من الشفافية والسرعة في الإنجاز.

كما حثّ على تقديم المقترحات اللازمة لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الصغيرة أو المتناهية الصغر، لضمان استمرارها وديمومتها، مبيناً أن متابعة مشاريع مبادرة "ريادة" ضرورية من أجل ضمان نجاح تلك المشاريع والإسهام في استدامتها.

وشدد السوداني على ضرورة توفير الدعم المالي الكافي لقروض مشاريع الشباب المشاركين في مبادرة "ريادة"، ومراعاة المشاريع المتناهية الصغر في جداول الموازنات الحكومية اللاحقة، مؤكداً أن رقمنة قروض المشاريع ستُسهم في تسويق منتجاتها، سواء على صعيد النطاق المحلي أو تصدير المنتجات خارجياً، بما يتناسب مع أهداف الحكومة في تفعيل القطاع الخاص.