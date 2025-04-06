السوداني يوجه باختيار شركة لتشغيل مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ اصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، توجيها يخص تشغيل مطار الموصل، وذلك خلال استقباله محافظ نينوى.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، محافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في المحافظة، وسير العمل بالمشاريع الخدمية والاستراتيجية، ومنها مطار الموصل الدولي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء سلطة الطيران المدني ومحافظ نينوى باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل المطار، وفق المعايير الدولية المعتمدة في تشغيل المطارات.

كما تم التأكيد، وفق البيان، على ضرورة إنجاز المشاريع التنموية المهمة في المحافظة، وذلك ضمن المواصفات والتوقيتات المحددة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد زار الموصل في 28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وخلال زيارته، وجه بأن يكون افتتاح المطار في العاشر من شهر حزيران المقبل، كما كلف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، بمتابعة العمل في مشروع مطار الموصل الدولي لضمان انجازه في الوقت المحدد.