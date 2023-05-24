السوداني يناقش في اجتماع خاص تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصّاً لمناقشة الخطط المعدّة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينا أن الاجتماع شهد التداول في الإجراءات المتّخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC، بالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي والمهم.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدّد، ومواصفات عالية من أجل أن يصبح المطار لائقاً بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري، ويقدم أفضل الخدمات وأجودها، سواء للمسافرين العراقيين أو الوافدين للعراق.