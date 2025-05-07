السوداني يمهل شركتين احداهما دولية والاخرى صينية بانجاز مشروع متلكئ بالعراق

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، شركتين أجنبيتين متلكئتين في إنجاز مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية الواقعة في محافظة كربلاء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً خاصاً بالمشروع، بحضور السفير الصيني في العراق، ووفدي الشركتين المنفذتين للمشروع، ومسؤولين من وزارتي الكهرباء والنفط، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان، أنه جرى، خلال الاجتماع، متابعة أسباب معوقات العمل في المحطة، التي تمثل أحد مشاريع الطاقة الكهربائية التي جرى التعاقد على تنفيذ العمل فيها مع الشركتين خلال الحكومة السابقة سنة 2021.

وأضاف البيان أن السوداني وجّه خلال الاجتماع بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لشركتي هارلو الدولية وسيتيك/CITIC الصينية من أجل إنهاء التلكؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في المحطة، وبخلاف هذا يتم إلغاء الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع.