السوداني يكشف تفاصيل ازمة الدولار واعتقال شبكة "كبار المضاربين" ترتبط بمضاربين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، تفاصيل ازمة الدولار والتي وصفها بانها "معركة"، معلناً في ذات الوقت القبض على شبكة لـ"كبار المضاربين" ترتبط بمضاربين في إقليم كوردستان.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "أزمة الدولار ليست أزمة إنما معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين".

واضاف، "نحن مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية"، مشيراً الى ان "قرار الخزانة الأميركية على 14 مصرفاً عراقياً ليس عقوبة.. الخزانة الامريكية قالت إن المصارف 14 لا نريدها ان تتعامل بالدولار، وأن هذه المصارف موجودة وتتعامل بالدينار العراقي والعملات الاخرى".

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء، إن "جهاز الأمن الوطني نفذ عملية بطولية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة"، موضحاً ان "المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق".

وتابع ان "المضاربين الكبار ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم"، مضيفاً "بالتعاون مع إقليم كردستان تم كذلك الإطاحة بشبكة للمضاربة في مدينة أربيل".

ولفت الى ان "أحد المضاربين ممن ألقي القبض عليهم كان محكوما بالسجن المؤبد بذات التهمة عام 2001 وخرج بالعفو عام 2002".