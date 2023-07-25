السوداني يقول إن الحكومة عازمة على "تصفير" حرق الغاز المصاحب بالعراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط.

جاء ذلك خلال لقائه قبل ظهر اليوم الرئیس التنفیذي لشركة (جي إي) للطاقة، إریك غراي والوفد المرافق له، بحضور وزير الكهرباء، وعدد من المستشارين، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن قطاع الكهرباء يحظى بالأولوية بالنسبة للحكومة، بجميع قطاعات نقل الطاقة، والتوزيع، بالإضافة إلى الإنتاج، داعياً الشركة إلى التعاون مع وزارة الكهرباء في تلبية احتياجات القطاعات المذكورة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بالعمل على الإسراع في استكمال أعمال الشركة للدورات المركبة؛ من أجل زيادة إنتاج الطاقة دون الحاجة إلى المزيد من الوقود.

وجرى، خلال اللقاء أيضاً، البحث في قطاع استثمار الغاز، إذ أكد السوداني عزم الحكومة على تصفير حرق الغاز المصاحب، والاستفادة منه في مشاريع إنتاج الطاقة والصناعات التحويلية الأخرى.

من جانبه عرض وفد الشركة المشاريع التي تقوم بتنفيذها في العراق، خاصة في مجال إنتاج الطاقة، وأكد رئيس الشركة الالتزام بتنفيذ عقود الصيانة الموقعة مع وزارة الكهرباء، لتحسين المنظومة الكهربائية وتطوير عملها.

وضمّ وفد شركة (جي إي) كلا من: المدير المالي للشركة یوشیتو موراكامي، والرئيس التنفيذي لفرع الشركة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط جو أنيس، والمدير المالي الرئيس للشركة تشارلز ماسوريل، ورئيس فرع الشركة في العراق.