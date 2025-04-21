السوداني يقر بتحقق عجز الموازنة بشكل "فعلي"

شفق نيوز/ أقر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، بتحقق عجز الموازنة الاتحادية على أرض الواقع.

وقال السوداني، في كلمته خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة ذي قار، ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه "في حكومتنا ظهر العجز فعلياً في الموازنة لتحقيقها الإنجاز وهناك كفاءة في الصرف والاداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً".

وأضاف "حكومتنا رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية"، مبينا "في موازنة 2024، تم صرف ( 156) تريليون دينار من أصل (213) تريليون مخططة، منها (90) تريليون للرواتب، و(40) تريليون تشغيلية، و(13) تريليوناً لمشاريع الوزارات والمحافظات".

وبلغت موازنة العام الماضي، 211 تريليون دينار، بإيرادات قدرت 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.