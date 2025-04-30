السوداني يفتح الأبواب أمام شركة "بيكر هيوز".. الغاز العراقي على طاولة المباحثات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز الأميركية، لورينزو سيمونيلي، ملف الغاز العراقي، فيما أكد تقديم كافة التسهيلات لعمل الشركة في العراق.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني، استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز الأميركية المتخصصة بخدمات النفط والطاقة لورينزو سيمونيلي، وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بمجال الطاقة واستعراض مشاريع الشركة في العراق، ومنها إكمال وحدات معالجة الغاز في حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، الذي من المؤمل إنجاز المرحلة الأولى منه قبل صيف عام 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية في عام 2027".

وأشار السوداني، إلى "استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات والدعم لعمل الشركة في العراق، في ضوء الإجراءات الحكومية الخاصة بدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية"، مبينا أن "الحكومة عملت على تحسين بيئة الأعمال لجذب الشركات في جميع القطاعات".

من جانبه، عبر بيكر هيوز، عن "التزام شركته بتنفيذ مشاريع الطاقة في العراق وتوسيع إطار عملها"، مؤكداً أن "العراق يتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات".