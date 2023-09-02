الأول من نوعه بالعراق .. السوداني يدشن معمل إنتاج أنابيب (GRP) في البصرة

شفق نيوز/ دشنّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، معملاً هو الأول من نوعه في العراق لإنتاج أنابيب من الألياف الزجاجية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني افتتح في محافظة البصرة التي وصلها صباح اليوم معمل "النرجس" للأنابيب ذات الألياف الزجاجية، وهو الأول في العراق الذي يُنفذ بهذه المواصفات الحديثة، من حيث المكائن وأجهزة الفحص والمواد الأولية والتقنيات المتعلقة بهذا النوع من الأنابيب التي تحتاجها كل مشاريع البنى التحتية، والتي كانت تُستورد من خارج العراق.

وقال السوداني في كلمة خلال الافتتاح إن إنتاج المعمل "سيغطي حاجة كل مشاريع البنى التحتية، وكذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط ضمن جولات التراخيص"، مشيداً بمبادرة شركة "النرجس" ومحافظ البصرة لرعايته القطاع الخاص، وهو ما يمثل التكامل الذي يجب أن يتحقق بين الدولة بوزاراتها ومحافظاتها مع القطاع الخاص.

وأكد السوداني على توجيهاته السابقة للمحافظين بدعم رجال القطاع الخاص، لأنه قطاع متمكن وقادر على نقل التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية باتجاه دعم القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، إذ ثبتت في الموازنة الثلاثية استعدادها لمنح ضمانات سيادية للقطاع الخاص؛ لكي يتم إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع الزراعية، وأن هذا التوجه الحكومي هو السبيل الأمثل لخلق تنمية مستدامة.

يُذكر أن المعمل أنشئ من قبل شركة "النرجس" بعدما تم الاتفاق مع شركة (TOPFIBRA) الإيطالية على تدريب وتشغيل الكوادر العراقية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل (7 طن/ ساعة) ولمختلف الأقطار القياسية (300 ملم – 3000 ملم) وبمختلف الضغوط الاسمية (6 bar 32- bar).