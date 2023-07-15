السوداني يفتتح مصنع "الوطنية" لإنتاج الإسفلت المؤكسد في المثنى

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مصنع الوطنية لإنتاج الإسفلت المؤكسد عالي الجودة، في محافظة المثنى التي وصلها صباح اليوم السبت.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن السوداني أشرف على التشغيل الإلكتروني للمعمل، واستمع إلى شرح مفصل عن عمل وحداته، وطاقته الإنتاجية التي تصل إلى 200 طن في الساعة.

وأضاف البيان أن، السوداني ثمن رئيس مجلس الوزراء جهود الكوادر الهندسية والعاملين في الشركة المحلية المشيدة للمصنع، الذي يعد واحـداً مـن بـين المشـاريع المهمـة فـي العـراق بشكـل عـام، ومحافظة المثنى بشكل خـاص، ويشكل إضافة مهمة لقطاع الاستثمار فيها.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن محافظة المثنى تمتلك الكثير من المقومات لتكون محافظة فاعلة على مستوى الصناعة الوطنية والاستثمار، التي من شأنها النهوض بواقعها الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لأبنائها، بما يساعد في تحسين أحوالهم المعيشية.

ويقع مصنع الإسفلت المؤكسد عالي الجودة فـي منطقة الشراكية قرب مصفاة السماوة، وهو يعتمد منظومة البوليمر المتطورة، التي تُستخدم للمرة الأولى في قاعدة معامل الإسفلت ضمن المحافظة، وهنالك خطط مستقبلية لإضافة وحدات جديدة لزيادة إنتاجية المعمل للمشتقات النفطية المختلفة، التي ستسهم في دعم الصناعة النفطية بالمحافظة.

ويُدار المصنع بمنظومة حديثة، وتتجاوز طاقته الإنتاجية 2000 طن بـاليوم مـن مـادة الإسـفلت المؤكسـد وبـأنواع مختلفـة، منهـا الإسفلت درجة 50/40 الذي يستخدم لإكساء الطرق السريعة، وكذلك الطـرق الداخليـة، وينتج المصنع أيضاً الإسفلت المؤكسد 70/60 الذي يستخدم للتصدير.