السوداني يعيّن حيدر مكية رئيسا لهيئة الاستثمار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاربعاء، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر أمراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الاستثمار الوطنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السوداني قام بتعيين مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم حيدر مكية، رئيساً لهيئة الاستثمار الوطنية، بدلاً من رئيسها الحالي بالوكالة سالار محمد أمين.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وافق في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على استقالة رئيسة الهيئة السابقة سهى النجار، وتم تكليف نائب رئيس الهيئة سالار محمد أمين رئيساً للهيئة وكالة.