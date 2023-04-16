السوداني يعوّل على ميناء الفاو والقناة الجافة وتوسعة مطار بغداد لتحريك عجلة الاستثمار

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن إنجاز ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة سيغيران الخارطة الاقتصادية للمنطقة، مشيراً إلى أهمية توسعة مطار بغداد الدولي لتنشيط الاستثمار.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، وجرى خلال اللقاء، مناقشة أهمّ القوانين والتشريعات التي تسهم في دعم عملية الاستثمار في البلد، وكذلك أهمّ الحلول العملية للمشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، بهدف الوصول إلى خدمات تلبّي تطلعات المواطنين.

وأكد السوداني دعمه لكل ما يدفع بعملية الاستثمار، عادّاً إياها السبيل الأوسع والأفضل لإسناد الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص العمل الحقيقية.

وأشار إلى تشخيص الخلل بأنه "يقع على عاتق الإدارة وليس في عملية البناء نفسها، وأنّ مشاريعَ استثماريةً رائدة، مثل ميناء الفاو الكبير وخط السكك الحديدية مع تركيا، ستغير الخارطة الاقتصادية للمنطقة".

وشهد اللقاء التباحث في عملية تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، على وفق استمارة علمية معدّة لهذا الغرض، بالإضافة إلى البحث في تعديل القرار رقم 245 لوجود فقرات فيه تعيق عمل المستثمرين.

وجرى التباحث في عملية تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى إمكان عقد مؤتمر استثماري موسّع، من أجل تقديم التسهيلات كافة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، تطبيقاً لما تضمنه المنهاج الحكومي، الذي تبنى تحسين بيئة الاستثمار وقدمها بين أهم أولوياته.