السوداني يعلن تمويلا كاملا لتحسين إنتاج الكهرباء في عموم العراق

شفق نيوز– صلاح الدين

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته رصدت التخصيصات المالية اللازمة لتطوير جميع قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مختلف مناطق البلاد.

وجاء تصريح السوداني، خلال إطلاقه اليوم، الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من محطة كهرباء بيجي الغازية الثانية في محافظة صلاح الدين، بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميغاواط.

وثمن السوداني، الذي وصل قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين صباحا، الجهود التي بذلت لتهيئة انطلاق هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطة تنموية شاملة.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة رصدت التخصيصات المالية اللازمة لتطوير جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، بهدف تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم مناطق البلاد.

وسينفذ المشروع من قبل ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية للطاقة وCSCEC الصينية، ويتضمن العقد إعادة تأهيل 6 وحدات توليد غازية من نوع سيمنس، تبلغ قدرة كل وحدة 169 ميغاواط، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 1014 ميغاواط.

كما يتضمن المشروع إنشاء شبكة لتصريف الأحمال مكوّنة من 7 خطوط بجهد 400 كيلوفولت، تربط بالشبكة الوطنية عبر 6 خطوط رئيسية، إلى جانب إنشاء شبكة جديدة بجهد 132 ك.ف تتكون من 16 خطاً، مخصصة لخدمة محافظة صلاح الدين.

ومن المقرر أن تدخل أول وحدتين من المحطة إلى الخدمة خلال 27 شهراً، على أن تُشغّل كل وحدة إضافية بمعدل وحدة واحدة كل شهرين.