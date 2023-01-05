السوداني يعلن امتلاك حكومته " خططا استراتيجية" لمعالجة قطاع الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، امتلاك حكومته " خططا استراتيجية" لمعالجة قطاع الكهرباء والنهوض به في البلاد.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اجتماعا ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، مبينا أن الاجتماع خصص لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأكد السوداني، وفق البيان، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية اساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن باهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء، موضحا أن لدى الحكومة خططا استراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه.