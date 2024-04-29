السوداني يعلن البدء بإنتاج الغاز من حقل غرب القرنة خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أنه سيتم إنتاج الغاز في حقل غرب القرنة خلال ستة أشهر، موجهاً في الوقت نفسه بتشكيل فريق مختص من أربع وزارات لمراجعة ملف الطاقة في العراق.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط وزارة الكهرباء، وملف الإستراتيجية الوطنية للطاقة، بحضور؛ وزيري الكهرباء والنفط.

ووجّه السوداني بتشكيل فريق مختصّ من وزارات التخطيط والكهرباء والنفط والمالية، وهيئة المستشارين، يعكف على تحديث عاجل للإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، على أساس مراجعة ملف الطاقة وما يحتاجه العراق على مستوى الطاقة المنتجة وطاقة الوقود، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها.

وأكد ضرورة أن يُراعى في تحديث الإستراتيجية تكامل مشاريع الطاقة فيما بينها، بأن تتوفر مصادر تأمين الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الغازية حال اكتمالها، وأن تتوفر أنابيب نقل الغاز حال اكتمال إنتاجه من الحقول النفطية، وأن تتوفر محطات كهربائية تستفيد منه. كما شدد السوداني على أهمية أن تأخذ الإستراتيجية، بعين الاعتبار، المسار الذي يفترض أن تسلكه الدولة لتقليل أعباء ملف الطاقة على أموال الدولة، ووجه بضرورة أن يقدم الفريق المختص تقريره بتحديث الستراتيجية بعد التشاور مع الوزارات المعنية ومع الاستشاري لوزارة التخطيط شركة KBR، وشهد الاجتماع مناقشة حسم الأنابيب الناقلة للغاز المنتج من محطات الغاز، خصوصاً أنه خلال ستة أشهر سيتم إنتاج الغاز في غرب القرنة، ما يتطلب العمل على إدخال هذا الأنبوب الناقل إلى الشبكة الوطنية لنقل الغاز.

كما ناقش الاجتماع ملف جباية الكهرباء، ومتابعة ما تم تنفيذه من التوجيهات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة بهذا الخصوص.