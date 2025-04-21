السوداني يطلق 3 مشاريع في ذي قار

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع ستراتيجية كبرى في محافظة ذي قار، بكلفة إجمالية تبلغ 2.195 تريليون دينار عراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المشاريع الثلاثة هي كل من مشروع محطة كهرباء الناصرية المركبة سعة 921 ميكاواط باستخدام الغاز الطبيعي".

وأضاف البيان، أن "المشروع الثاني هو مشروع المدينة الطبية المتكاملة في الناصرية التي تضم 7 مستشفيات بسعة كلية 700 سرير، في حين كان المشروع الثالث يتمحور حول البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ"

بدوره، أشار محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مشروع المدينة الطبية غرب الناصرية يُنفذ من قبل شركة CSCEC الصينية ويعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في تحسين الواقع الصحي في المحافظة".

وبحسب بيان المحافظ فإن المدينة الطبية تقام على مساحة 93 دونماً للمرحلة الأولى و39 دونماً للمرحلة الثانية وتتضمن 7 مستشفيات بسعة إجمالية 700 سرير موزعة على مستشفى رئيسي 200 سرير مستشفى أطفال 100 سرير مستشفى نسائية 100 سرير مركز للأورام 100 سرير.

كما تضم المدينة مستشفى باطنية وجهاز هضمي بواقع 100 سرير مستشفى طوارئ بواقع 50 سريراً إلى جانب مجمع عيادات استشارية مراكز تخصصية مباني بحوث وطبابة عدلية مصرف دم ودار للأطباء.

هذا ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار لمتابعة وإطلاق عدد من المشاريع الخدمية.

يذكر أن مصدراً محلياً مسؤولاً أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيارة محافظة ذي قار يوم غد الاثنين.

وقال المصدر، إن السوداني سيضع حجر الأساس لمشروع مدينة طبية، بالإضافة إلى مشاريع في قضاء سوق الشيوخ.