السوداني يصل ميسان والبصرة لافتتاح مشاريع

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى محافظتي ميسان والبصرة، جنوبي البلاد.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد لـ وكالة شفق نيوز، إن السوداني افتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم.

ومن المقرر أن يجري السوداني، اليوم السبت، زيارة إلى محافظتي ميسان والبصرة جنوبي البلاد، لافتتاح عدد من المشاريع النفطية، وفق ما أبلغ به مصدر حكومي وكالة شفق نيوز.