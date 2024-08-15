السوداني يحط بطائرة عسكرية في مطار كربلاء الدولي بعد تطويره..صور

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى مطار كربلاء الدولي، بعد إتمام مراحل متقدمة من تطوير المطار، وفق ما أفاد به مكتبه الاعلامي صباح اليوم الخميس.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الطائرة التي تقل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هبطت على أرض مطار كربلاء الدولي بعد وصول العمل فيه إلى مراحل متقدمة .

ومطلع شهر آب الجاري استعرض مجلس الوزراء العراقي، آالية العمل بمشروع مطار كربلاء الدولي، والبالغة كلفته 500 مليون دولار، بسعة تصل إلى 20 مليون مسافر سنويًا، و,أشار إلى أن نسب الإنجاز وصلت إلى 78%، وشارفت نسب الإتمام في المدرج الرئيس و المدارج الساندة على الانتهاء.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، إلى أن طائرة السوداني "العسكرية" هي أول طائرة تحط في مطار كربلاء الدولي صباح اليوم، مشيرة إلى أن السوداني تجول عقب وصوله في أقسام المطار وتفقد سير العمل فيه، كما اطلع على آخر الإنجازات التي يشهدها المشروع، يرافقه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والكهرباء زياد علي فاضل,

ومن المقرر أن يزور السوداني محطة كربلاء الغازية لوضع حجر الأساس لمشروع الدورة المركبة بسعة (132) ميغاواط، بالإضافة الى وضع حجر الأساس لمشروع محطة كربلاء للطاقة الشمسية وبطاقة (300) ميغاواط، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمشروع محطة ضفاف كربلاء الثانوية التحويلية وبسعة (1500 MVA).