بيجي.. إطلاق محطة الكهرباء الغازية ومصفى الدهون

شفق نيوز– صلاح الدين

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة صلاح الدين، في زيارة رسمية، أطلق خلالها الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من محطة كهرباء بيجي الغازية الثانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن المحطة الجديدة ستبلغ طاقتها الإجمالية 1014 ميغاواط، ضمن الجهود الحكومية لتعزيز منظومة الكهرباء الوطنية.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل 6 وحدات توليد غازية من نوع سيمنس، بطاقة إجمالية تبلغ 1014 ميغاواط، إلى جانب إنشاء شبكة تصريف أحمال بجهد 400 ك.ف تضم 7 خطوط رئيسية ترتبط بالشبكة الوطنية عبر 6 خطوط، فضلاً عن شبكة جديدة بجهد 132 ك.ف مكوّنة من 16 خطاً مخصصة لخدمة محافظة صلاح الدين.ومن المقرر أن تدخل أول وحدتين من المحطة إلى الخدمة خلال 27 شهراً، تليها بقية الوحدات بمعدل وحدة واحدة كل شهرين.

كما افتتح السوداني مصفى الدهون في بيجي، وهو أحد مشاريع وزارة النفط بطاقة 250 ألف طن سنوياً، ومحطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال بقدرة 50 ميغاواط.