السوداني يصل كربلاء ويفتتح مصفاتها بطاقة انتاجية تصل إلى 140 الف برميل يوميا

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت الى محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، إنه كان في إستقبال السوداني محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي للسوداني، إن الأخير افتتح مصفاة كربلاء الاستراتيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.

وكان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار إسماعيل قد أعلن، في شهر تشرين الأول من العام 2022، المباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء النفطي.

واكد وزير النفط السابق ان الوزارة حققت اليوم انجازا كبيرا لم يتحقق في الصناعة التكريرية منذ اكثر من أربعين عاما تمثل بالمباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء العملاق بطاقة 140 الف برميل.

وقال الوزير ايضا ان مشروع مصفى كربلاء يعد أضخم مشروع يتم تنفيذه بالرغم من التحديات الاقتصادية والصحية، سيؤمن المنتجات النفطية الخفيفة مما يخفض نسبة 60 بالمائة من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ، حيث سينتج 9 ملايين لتر من البنزين عالي الاوكتاين و3 مليون من مادة النفط الابيض ومنتجات اخرى، مشيرا الى ان هذا المشروع الذي أنجز يعد من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.