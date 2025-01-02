السوداني يطلق "مشاريع طاقة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى ناحية الصينية في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مكتبه الاعلامي، بأن الزيارة تأتي لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين، بطاقة (10) آلاف برميل/ يوم، لكل وحدة، لترتفع الطاقة الكلية للمصفى إلى(50) ألف برميل يومياً.

كما افتتح السوداني، اليوم الخميس، مدينة المصافي السكنية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، التي تضم ( 1178 ) داراً سكنية، والتي جرت إعادة إعمارها بعد أن تعرّضت للتخريب من قبل عصابات داعش الارهابية.

وأشار السوداني، خلال الافتتاح، إلى أن هذه المدينة السكنية تعود للحياة بكامل الخدمات والبنى التحتية، لتنهي مشكلة نزوح الموظفين من العاملين في المصافي، الذين عادوا إلى مناطق سكناهم، وهي دليل على استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها، والنهاية التامة لتهديدات الإرهاب.

واشتملت عملية الإعمار ، وفق بيان لمكتب السوداني، على إعادة تأهيل جميع المرفقات المدنية، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، من أجل توفير جميع متطلبات ساكني المجمع.

وأيضا افتتح السوداني وحدات؛ منها تحسين البنزين، وتحلية الغازات والمياه الصناعية، وإنتاج الغاز السائل، وهدرجة النفط الأبيض، في مصفى الشمال بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.