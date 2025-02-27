" كهرباء إسكان استثمار".. السوداني يطلق مشاريع استراتيجية في المثنى
شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة المثنى جنوبي البلاد.
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن زيارة السوداني تأتي لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية في المحافظة.
وأطلق السوداني العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط.
كما أطلق السوداني العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة تبلغ 370 مليون دولار.
وأيضاً، اطلق السوداني، العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية (250 ميغاواط) كمرحلة أولى.
وأكد السوداني، أنّ انشاء هذه المحطة يمثل محوراً مهماً في المحافظة التي تمتلك مقومات الصناعة والاستثمار، للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الناتج المحلي.
وأوضح، أنّ توفر البنى التحتية من شبكات كهرباء وطرق وخدمات، سيتيح الفرصة امام القطاع الخاص للعمل في مختلف المجالات، مبيناً أن محطة كهرباء السماوة الغازية ستساهم في تغذية الشبكة الوطنية من اجل تأمين الطاقة وزيادة قدرة الإنتاج.
ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 2000 دونم وكلفته 225 مليون دولار من وحدتين توربينيتين غازيتين سعة الواحدة 125 ميغاواط، تضاف لهما وحدة مركبة بسعة 125 ميغاواط، وستعمل المحطة بوقود الغاز الطبيعي كما يمكن تشغيلها بالنفط الثقيل كوقود بديل.
وتم اكمال اعمال البنية التحتية للمشروع، بضمنها توفير المعدات والمكائن المجهزة التي تم استيرادها من شركة جنرال الكتريك الاميركية (GE) مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة وفق معايير الجودة والنوعية ومدة تنفيذ المشروع تبلغ 24 شهراً.
ويهدف انشاء المحطة، التي تندرج ضمن مشروع محور السماوة الصناعي، الى توفير البنية التحتية للأنشطة الصناعية داخل مدينة السماوة الاقتصادية وتزويدها بالطاقة، لتكون اول مدينة اقتصادية في المحافظة تستقطب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الناتج المحلي وزيادة كفاءته.
كذلك أطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية التي تضم (40) ألف وحدة سكنية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المثنى لافتتاح عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية.
كما تم تخصيص (10) آلاف وحدة سكنية من ضمن المشروع للملاكات التربوية في المحافظة، ليكون أكبر حي للتربية في العراق، وقد أشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بخطوة الحكومة المحلية في المثنى بتوزيع حصة كبيرة من الأراضي للتربويين، وعدّها رسالة امتنان وشكر تتزامن مع حلول عيد المعلم للملاكات التعليمية لما تقدمه هذه الشريحة المهمة من جهود.
وثمن السوداني جهود جميع العاملين في الحكومة المحلية من أجل تهيئة كل متطلبات تخصيص الأراضي التي تقع على مسافة قريبة من مركز المحافظة، مشيراً إلى أن مفاوضات الموديل الخاص بالمدن السكنية تضمن قيام الشركات المنفذة بإنشاء مدارس ومراكز صحية ومؤسسات دفاع مدني.
وأكد أن الأسلوب الذي تتبعه الحكومة لحل أزمة السكن يتضمن عدة مسارات، منها المدن السكنية وتوفير أراضٍ سكنية مخدومة بجميع المتطلبات الخدمية، وذلك من أجل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مشيراً إلى توجيه المحافظات باعتماد أسلوب المطور العقاري من القطاع الخاص.
وكذلك افتتح، مصنع التكامل العربي لإنتاج المواد الغذائية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة 33 مليون دولار، الذي يضمّ معملاً لتعبئة معجون الطماطم، وآخر لإنتاج المواد الغذائية وصناعة العصائر والعلب المعدنية.
كما أطلق العمل التنفيذي لمجموعة مشاريع تنفذ في قضاء النجمي بمحافظة المثنى، من قبل مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية، وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، وشركة دار اوروك للتجارة العامة، بكلفة مالية تبلغ 370 مليون دولار.
وتتضمن المشاريع، التي ستنفذ على مساحة 60 دونماً، مزرعة لتسمين العجول وتجهيز الأعلاف وتصنيع منتجات اللحوم والمواد الغذائية، ومجزرة للعجول والأغنام، ومصنعاً لتعبئة الزيوت النباتية، ومعملاً لإنتاج الطحين والمعكرونة بأنواعها.
ومن المخطط أن تسهم هذه المشاريع في زيادة وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ورفع القيمة الاقتصادية من خلال تشغيل ما لا يقل عن 300 عامل محلي عبر المشاريع المعلن عنها.