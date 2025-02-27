" كهرباء إسكان استثمار".. السوداني يطلق مشاريع استراتيجية في المثنى

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن زيارة السوداني تأتي لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية في المحافظة.

وأطلق السوداني العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط.

كما أطلق السوداني العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة تبلغ 370 مليون دولار.

وأيضاً، اطلق السوداني، العمل التنفيذي في محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية (250 ميغاواط) كمرحلة أولى.

وأكد السوداني، أنّ انشاء هذه المحطة يمثل محوراً مهماً في المحافظة التي تمتلك مقومات الصناعة والاستثمار، للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الناتج المحلي.

وأوضح، أنّ توفر البنى التحتية من شبكات كهرباء وطرق وخدمات، سيتيح الفرصة امام القطاع الخاص للعمل في مختلف المجالات، مبيناً أن محطة كهرباء السماوة الغازية ستساهم في تغذية الشبكة الوطنية من اجل تأمين الطاقة وزيادة قدرة الإنتاج.

ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 2000 دونم وكلفته 225 مليون دولار من وحدتين توربينيتين غازيتين سعة الواحدة 125 ميغاواط، تضاف لهما وحدة مركبة بسعة 125 ميغاواط، وستعمل المحطة بوقود الغاز الطبيعي كما يمكن تشغيلها بالنفط الثقيل كوقود بديل.

وتم اكمال اعمال البنية التحتية للمشروع، بضمنها توفير المعدات والمكائن المجهزة التي تم استيرادها من شركة جنرال الكتريك الاميركية (GE) مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة وفق معايير الجودة والنوعية ومدة تنفيذ المشروع تبلغ 24 شهراً.

ويهدف انشاء المحطة، التي تندرج ضمن مشروع محور السماوة الصناعي، الى توفير البنية التحتية للأنشطة الصناعية داخل مدينة السماوة الاقتصادية وتزويدها بالطاقة، لتكون اول مدينة اقتصادية في المحافظة تستقطب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الناتج المحلي وزيادة كفاءته.

كذلك أطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية التي تضم (40) ألف وحدة سكنية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المثنى لافتتاح عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية.

كما تم تخصيص (10) آلاف وحدة سكنية من ضمن المشروع للملاكات التربوية في المحافظة، ليكون أكبر حي للتربية في العراق، وقد أشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بخطوة الحكومة المحلية في المثنى بتوزيع حصة كبيرة من الأراضي للتربويين، وعدّها رسالة امتنان وشكر تتزامن مع حلول عيد المعلم للملاكات التعليمية لما تقدمه هذه الشريحة المهمة من جهود.

وثمن السوداني جهود جميع العاملين في الحكومة المحلية من أجل تهيئة كل متطلبات تخصيص الأراضي التي تقع على مسافة قريبة من مركز المحافظة، مشيراً إلى أن مفاوضات الموديل الخاص بالمدن السكنية تضمن قيام الشركات المنفذة بإنشاء مدارس ومراكز صحية ومؤسسات دفاع مدني.

وأكد أن الأسلوب الذي تتبعه الحكومة لحل أزمة السكن يتضمن عدة مسارات، منها المدن السكنية وتوفير أراضٍ سكنية مخدومة بجميع المتطلبات الخدمية، وذلك من أجل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، مشيراً إلى توجيه المحافظات باعتماد أسلوب المطور العقاري من القطاع الخاص.

وكذلك افتتح، مصنع التكامل العربي لإنتاج المواد الغذائية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة 33 مليون دولار، الذي يضمّ معملاً لتعبئة معجون الطماطم، وآخر لإنتاج المواد الغذائية وصناعة العصائر والعلب المعدنية.

كما أطلق العمل التنفيذي لمجموعة مشاريع تنفذ في قضاء النجمي بمحافظة المثنى، من قبل مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية، وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، وشركة دار اوروك للتجارة العامة، بكلفة مالية تبلغ 370 مليون دولار.

وتتضمن المشاريع، التي ستنفذ على مساحة 60 دونماً، مزرعة لتسمين العجول وتجهيز الأعلاف وتصنيع منتجات اللحوم والمواد الغذائية، ومجزرة للعجول والأغنام، ومصنعاً لتعبئة الزيوت النباتية، ومعملاً لإنتاج الطحين والمعكرونة بأنواعها.

ومن المخطط أن تسهم هذه المشاريع في زيادة وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ورفع القيمة الاقتصادية من خلال تشغيل ما لا يقل عن 300 عامل محلي عبر المشاريع المعلن عنها.