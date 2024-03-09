السوداني يصل البصرة لافتتاح مشاريع إستراتيجية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى محافظة البصرة "أقصى جنوبي البلاد"، صباح اليوم السبت.

وبحسب مكتبه الاعلامي، فإن الزيارة تأتي لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الإستراتيجية والخدمية في المحافظة.

وعقب وصوله،وبحسب البيان، افتتح السوداني مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً، لأنواع مختلفة من الحديد، بعد توقفه منذ عام 2003.

كما افتتح السوداني مصنع سماد اليوريا، بطاقة إنتاجية 1000 طن يومياً، ومصنع سماد الداب بطاقة 500 ألف طن سنوياً، التابعينِ إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية.

وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء للبصرة، نظم العشرات من شريحة المحاضرين التربويين تظاهرة أمام مبنى المحافظة، مطالبين بإصدار الاوامر الإدارية الخاصة بهم.