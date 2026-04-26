السوداني يصدر توجيهاً لتنفيذ مشروع أنبوب نفط استراتيجي

وجه رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، خلال اجتماع خاص بمتابعة مشروع خط أنابيب النفط (بصرة- حديثة- متعدد الاتجاهات)، مؤكداً أهمية تنفيذ الأنبوب الاستراتيجي.

وقدّم وزيرا النفط والصناعة والمعادن، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شرحاً مفصلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ الأول الموقّع في (11 آب 2024) بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقّع في (7 كانون الثاني 2025) بين شركة المشاريع النفطية، والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

وأشار السوداني، إلى أن "مشروع الأنبوب الناقل، بصرة - حديثة، سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه ميناء جيهان التركي، وموانئ بانياس والعقبة، فضلاً عن توفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف".

كما أكد أن "المشروع حين جرى طرحه، مثل استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية، وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة، وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية".

ووجه السوداني، بـ"تشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع، برئاسة وكيل وزارة النفط، وعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين، والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد بحث التفاصيل الفنية للمشروع الستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار، خلال العام الجاري تموّل بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أنّ الكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار".