السوداني يصدر توجيها الى الوزارات المعنية بـ"طريق التنمية"

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بمشروع طريق التنمية بتقديم بياناتها إلى شركة "أوليفر وايمن"، وذلك من أجل إعداد رؤية متكاملة للمشروع.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الأول لهذا العام للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور ممثلي شركة أوليفر وايمن المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

واطلع السوداني على آخر الإجراءات المتعلقة بمشروع طريق التنمية، ومراحل الإنجاز في المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع بشكل سريع لضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض مفصل قدمته الشركة الاستشارية حول الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، مؤكداً أهمية مواكبة أحدث التطورات في مجال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الخطة الأمنية للمشروع، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير الذي عقد لمناقشة مشروع طريق التنمية بحضور وزراء النقل من العراق والإمارات وتركيا وقطر.