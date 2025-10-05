السوداني يصدر توجيهات عدة تخص منح القروض

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، توجيهات عدة تخص منح القروض، وبكافة انواعها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لإقرار توصيات تفعيل إجراءات تمويل مشاريع المبادرة الصناعية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من السادة المستشارين وأعضاء اللجان المختصة".

وأضاف "جرى خلال الاجتماع مراجعة سير تنفيذ المبادرة الصناعية التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في سياسة الحكومة لدعم التنمية، فضلاً عن استعراض تقرير تفصيلي بشأن موقف المصارف الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة التي سجّلت تقدماً في عدد المشاريع الممولة".

وتابع "ووجّه السوداني بأهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية، ومعالجة الطلبات غير المستكملة، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية لتبسيط إجراءات الترويج والتمويل، وضمان العدالة والشفافية في منح القروض، ولاسيما للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية وفي مختلف القطاعات لدعم عجلة الإنتاج الوطني".

كما وجّه السوداني بأن يتولى "المصرف الصناعي إقراض المشاريع والفرص الاستثمارية التي عُرضت في ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد، باعتبارها مشاريع نوعية تمثل فرصاً استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ "المبادرة الصناعية تمثل منصة وطنية لدعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مبيناً أن النشاط المتزايد في الطلب على التمويل الصناعي يعكس تحولاً إيجابياً في توجهات رجال الأعمال نحو إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية".