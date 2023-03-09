السوداني يصادق على التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية

شفق نيوز/ صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الثاني لرابطة منتجي الادوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة والمعادن، وعدد من المديرين العامّين في الوزارتين، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان "إقرار التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية، ووجه السوداني بتنفيذها من قبل الجهات المعنية، واحالة عدد من المتطلبات الى مجلس الوزراء بهدف اصدار قرارات بشأنها، وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة، وما تشكله الأدوية المستوردة من تأثيرات اقتصادية، حيث نستورد 90% من حاجاتنا الدوائية، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا".

وقال السوداني خلال الاجتماع، إن "الصناعة الدوائية تمثل واحدة من أهم متبنيات الحكومة في برنامجها الخاص بالاصلاح الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة"، مشيراً الى ان "توطين الصناعات الدوائية لم يكن شعاراً إنما هدف، وقد ترجمتوه الى إجراءات حقيقية وتوصيات بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات".

وتابع، "بالنسبة للمنتجين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فإن الحكومة ووزاراتها المعنية قد أوفت بالتزاماتها، وننتظر التنفيذ".

ولفت الى ان "الصناعة الدوائية كفيلة بتوفير فرص عمل جديدة نحن بأمس الحاجة لها في هذا الوقت"، حاثاً المنتجين في القطّاع الحكومي أو الخاص على أن "يبادروا باستثمار هذه المرحلة المهمة لتبني الحكومة مبدأ توطين الصناعة الدوائية".

واكد السوداني استعداده لـ"أي دعم أو مساندة، سواء على مستوى الإجراءات التي تحتاجون إليها في المستقبل، أم على صعيد منح القروض أو أي تسهيلات أخرى"، مضيفاً "هذه فرصة ذهبية لوضع الصناعة الدوائية في مكانها الصحيح بالعراق".

وقال رئيس الوزراء، "اليوم نحن امام حدث مهم في مجال الصناعة الدوائية، وعلينا ان نستثمر هذا الجانب لتكون لدينا صناعة دوائية تُنتج داخل العراق".