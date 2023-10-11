السوداني يشيد بموقف إيران الكهربائي من العراق ويؤكد: سنكون دولة مهمة في سوق الغاز العالمية

شفق نيوز/ أشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بموقف إيران بشأن إمداد الكهرباء للعراق، وقال إن العراق سيكون دولة مهمة في سوق الغاز العالمية في غضون السنوات المقبلة.

حديث السوداني جاء خلال استضافته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال السوداني، "أود أن أُشيد بموقف إيران في المحافظة على امدادت الغاز والكهرباء للعراق طيلة الفترة الماضية رغم عدم تحويل المستحقات المالية التي تجاوزت 11 مليار يورو في بداية عمل الحكومة الاتحادية الحالية، لذلك كنّا امام إشكالية حقيقية في أن نحافظ على توفير خدمة الكهرباء للمواطنين خاصة في فصل الصيف، لذلك بدأنا بتفعيل مشاريع استثمارية لاستثمار الغاز المصاحب".

واشار الى ان "العراق يمتلك احتياطياً كبيراً من الغاز تجعله في مصاف الدول العالمية المنتجة للغاز الطبيعي، لذلك كانت رؤية هذه الحكومة المضي في تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركات منها شركة "توتال"، وتفعيل الجولة الخامسة مع الشركات الاماراتية والصينية، ومن المؤمل أن توفر لنا خلال سقف زمني يتراوح من 3 - 5 سنوات بما يكفينا من الغاز ولا نلجأ الى الاستيراد".

وتابع السوداني، "ابتدأنا الجولة السادسة من التراخيص لأول مرة في العراق لاستكشاف حقول الغاز والرقع الاستكشافية للغاز الطبيعي، واكمال الاجراءات بشأن هذه الحقول الواعدة التي يصل عددها الى حدود أكثر من 10 رقعات وحقول مهمة، ومن المؤمل أن تضيف لنا من إنتاج الغاز ما سيمكننا من تغطية حاجة محطات الكهرباء إضافة إلى أن العراق سيكون دولة مهمة في سوق الغاز".