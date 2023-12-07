السوداني يشيد بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي في صناعة الأسمنت

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، توقيع عقد بين شركتين أهليتين عراقية وسعودية، بداية لتفعيل شراكات مستقبلية بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أثنى على توقيع عقد الشراكة بين شركة "الديار" العراقية (قطاع خاص)، والشركة "الشمالية" السعودية لصناعة الأسمنت، في أولى شراكات القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، بمجال الأسمنت، التي جرت يوم أمس، برعاية مباشرة من صندوق العراق للتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، وممثلي الشركتين العراقية والسعودية.

وبين السوداني أن هذه الشراكة تفتح الطريق أمام شراكات مستقبلية أوسع بين رجال الأعمال والشركات العراقية ونظيراتها السعودية، بما يشجع القطاع الخاص في البلدين الشقيقين نحو خلق المزيد من فرص العمل المشتركة والتنمية المستدامة، ويعضد الترابط بين الاقتصاد العراقي واقتصادات دول الجوار.