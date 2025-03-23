السوداني يشكل مجلساً من 40 عضواً للنهوض بالقطاع الخاص

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الأحد، عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما بين أن عدد الأعضاء بلغ 40 عضوا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمرا ديوانيا، صدر بتأليف مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائبين، الاول هو نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، فيما سيكون النائب الثاني ممثلا عن القطاع الخاص، يتم انتخابه من اعضاء المجلس".

وأضافت أن "المجلس يتألف اضافة الى النائبين الاول والثاني من (38) عضوا، (10) منهم يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بملف تطوير القطاع الخاص، فيما يمثل الـ(28) عضوا مختلف النشاطات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، والتي تشمل النشاطين الصناعي والزراعي، وقطاعات المصارف، والمقاولات والاستثمارات العامة، والاستثمارات الترفيهية والفنادق والمطاعم، والتجارة العامة والوكالات التجارية، والاتصالات والصحة، والتعليم الاهلي، والنشاط السكني والتطوير العقاري والطاقة".

ولفتت إلى أن "المجلس يضم مجموعة من الخبراء، وممثلين عن الشباب وريادة الاعمال"، مبينة أن "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يحظى باهمية كبيرة، فهو الممثل الفاعل لجميع الانشطة الاقتصادية لهذا القطاع، وسيكون له دورا اساسيا في رسم السياسة الاقتصادية والاستثمارية وبما يسهم في تحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام".