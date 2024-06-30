السوداني يشكل لجنة لحسم استملاك الأراضي على طول مسار مشروع "طريق التنمية"

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتشكيل لجنة موسعة تتولى حسم استملاكات الأراضي التي يمر بها مشروع "طريق التنمية".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع "طريق التنمية"، بوزيريّ النقل، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض السيد وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات.

وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كلاً من الشركة العامة للسكك الحديد، ودائرة عقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة، ودائرة الأراضي الزراعية، ومديرية البلديات العامة ودائرة الطرق والجسور، تتولى تهيئة خرائط "الكادسترو" للأراضي التي تمر بها مسارات المشروع، وتحديد عائدية تلك الأراضي وتوصيفها القانوني، والعمل على استملاكها لصالح وزارة النقل، بموجب القوانين والقرارات النافذة، أو المطلوب استحداثها، للمضي في الاستملاك المطلوب لاستكمال المشروع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية القانونية لإدارة مشروع "طريق التنمية" وميناء الفاو الكبير عبر قانون خاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار التجارب المماثلة للمنطقة والعالم، والرؤية الخاصة بنقل الطاقة ضمن المشروع، فضلاً عن الملف الدبلوماسي المتضمن شرح أبعاد المشروع للدول الصديقة، والدول الراغبة بالانضمام والمشاركة في التنفيذ، أو مساهمة شركاتها في الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الإطار العام لمسار طريق التنمية.

ووجه السوداني بحسم متطلبات الاجتماع الوزاري للجنة الرباعية المشكلة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وكل من تركيا، وقطر، والإمارات.