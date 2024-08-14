السوداني يشدد على أهمية التكامل بين إقليم كوردستان وباقي المحافظات بتنمية الصناعة الوطنية

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على أهمية التكامل بين إقليم كوردستان وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية بالبلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الصناعي بعد إعادة تشكيله، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني الإعلامي.

ونقل البيان عن السوداني قوله، في مستهلّ الاجتماع، إن هذا المجلس معني بتنمية الصناعة واتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الصناعي، وكذلك هو المسؤول عن معالجة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية، موجهاً بأن تكون الاجتماعات مبنية على أولويات تقدمها لجنة ساندة من المديرين العامين المعنيين بالجانب الصناعي في الوزارات ذات الصلة، كما وجّه باستضافة المسؤولين عن الهيئات والجهات المتعلقة بتنمية الصناعة.

وشدد السوداني على أهمية التكامل بين إقليم كوردستان العراق، وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية، مبينا أنّ الأسواق الكبرى التي سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ستكون مكاناً لعرض المنتجات الصناعية المحلية، منوّهاً بالتقدم الحاصل في مجال توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعات الإنشائية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شخّصت، منذ بداية عملها، المشكلات المتعلقة بالصناعة العراقية، وانطلقت بشراكات واعدة مع القطاع الخاص لتفعيل الصناعة المحلية، بجانب الشراكات المهمة مع دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها، من خلال تغطية هذه النشاطات بالضمانات السيادية.

وبحث الاجتماع عدداً من أوراق العمل التي جرى تقديمها من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة، وعدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التنمية الصناعية.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارتي الكهرباء، والصناعة والمعادن؛ لتلبية متطلبات الوزارتين، وكذلك في مجال تشجيع المحافظات على توظيف منظومات الطاقة الشمسية، وفي توسعة تطبيقات حماية المستهلك، وتفعيل اللجان المشتركة في الجانب الصناعي مع الدول الصناعية الصديقة، وتحفيز الشركات العالمية للتعاون مع القطاع الصناعي الوطني.