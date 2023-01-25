السوداني يرأس اجتماعاً لبحث مشروع "القناة الجافة" ويوجّه بضرورة الإسراع في تنفيذه

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لبحث سير العمل في مشروع القناة الجافة.

وحضر الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وزير النقل والشركة الاستشارية المكلفة بإعداد تصاميم المشروع.

وأكد السوداني، أنّ "هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الستراتيجية التي تركز عليها الحكومة، ووجّه بضرورة الإسراع في تنفيذه واختصار المراحل، من أجل تحقيق العائدات والفوارق النوعية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي".

ومشروع القناة الجافَّة وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل العراقية، هو الخط البري الدولي الذي يربط جنوب العراق بشماله، حيث ترغب الموانئ العراقية بربط ميناء الفاو بهذه القناة، حتى تستطيع أن تنقل البضائع الواصل من الهند وشرق آسيا والخليج العربي والتي تضع بضائعها داخل ميناء الفاو الكبير لنقلها الى شمال العراق ومن ثم الى تركيا وبعدها الى المخزن الأوروبي في المانيا.