السوداني خلال حفل توقيعها النهائي: تأخر جولة التراخيص الخامسة كبّد العراق خسائر كبيرة

شفق نيوز/ جرى اليوم الثلاثاء في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.،

وأشار السوداني خلال كلمة ألقاها في الحفل، إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة.

كما شدّد على أن التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني قد أعلن، يوم الأربعاء، ان الاسبوع الجاري سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قد صرّح في الثامن من شهر شباط الجاري، أن معدلات الإنتاج اليومية المتوقعة من عقود جولة التراخيص الخامسة تصل الى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب مضافا اليها كميات من النفط الخام بحدود (175) ألف برميل باليوم، مما سيسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ما نسبته (25 %) من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز.

يشار إلى أن جولة التراخيص الخامسة قد واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارتها جهات سياسية ووسائل اعلام ، مما عطل تنفيذها لاكثر من اربع سنوات مُخلفة خسائر واضراراً جسيمة بالصناعة النفطية والاقتصاد العراقي، وفق ما ذكره مسؤولون في وزارة النفط.

وعرضت وزارة النفط تفاصيل واهداف جولة التراخيص الخامسة على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بعد ما أُثير ضدها، وقد تمت مراجعتها حيث تم الاقرار بصحة اجراءات الوزارة.