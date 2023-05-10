السوداني يرعى مذكرة تفاهم لتنظيم الحقول النفطية المشتركة مع إيران

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاربعاء، أنه رعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية تخص الحقول المشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جواد أوجي، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين العراق وإيران، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وتعزيز قدرة البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء رعى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقّعها عن الجانب الإيراني جواد أوجي.

واشتملت المذكرة، بحسب البيان، على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره، والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب، كما تضمّنت المذكرة المبرمة بين الجانبين أيضاً، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيماوية، وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز.

وفي وقت سابق اليوم، وصف وزير الكهرباء العراقي خلال لقائه وزير النفط الإيراني، مفاوضات الجانبين بأنها "مثمرة"، مؤكدا سعيه لتحقيق شراكات تعاون لتطوير قطاع الطاقة.