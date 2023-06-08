السوداني يرحب بفتح فروع لمصرف عالمي في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، ترحيب العراق بفتح فروع لمصرف "جي، بي، مورغان"، داعياً إلى المصرف العالمي إلى استمرار دعمه للبنك المركزي العراقي والمصرف الزراعي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في بغداد وفداً من مصرف "جي بي مورغان" ضمّ نائب المدير دانيل زيليكو، ومدير مجموعة المصرف الخاصة بالقطاع العام في منطقة الشرق الأوسط غالي لاراكي، وجرى خلال اللقاء بحث الدعم للقطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي والقطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى التجارة الدولية وإدارة المخاطر وتوسيع الإيرادات غير النفطية، التي تمثل واحدةً من أهم أولويات الحكومة، التي تعمل عليها ضمن خططها للإصلاح المالي والإداري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى دور مصرف "جي بي مورغان" في تأسيس المصرف العراقي للتجارة "TBI"، الذي يعد اليوم النافذة المصرفية التجارية للعراق على العالم، مؤكداً أنَّ العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات.

وأعلن عن ترحيب حكومته بفتح فروع للمصرف في العراق، والاستعداد الكامل لتقديم الدعم للمصارف العالمية في العراق؛ لأنها تمثل أساس النظام المصرفي الذي يوفر الضمانات للمستثمرين، ويأتي في مقدمها مصرف "جي بي مورغان"، داعياً إلى استمرار الدعم المقدم للبنك المركزي العراقي وتطوير المصرف الصناعي ليكون مؤهلاً للتنمية والاستثمار، مثلما حصل سابقاً مع المصرف العراقي للتجارة.

وأكد السوداني أن الحكومة ماضية بإصلاح المنظومة المصرفية في العراق سواء ما يتعلق منها بالقطاع العام أو الخاص، وتصحيح حركة الأموال ودعم التجارة العالمية وكذلك دعم القطاع الخاص وإيقاف عمليات غسيل الأموال عبر الامتثال إلى المعايير الدولية وتحسينها.

واشار إلى أن الحكومة وضعت موازنة لثلاث سنوات، وهو يحصل لأول مرة، وأن هذه الموازنة ستدعم القطاع الخاص عبر الصندوق العراقي للتنمية، أو من خلال المشاريع الزراعية والصناعية فيها.